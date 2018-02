L'urna di Nyon non è stata benevola con il Milan che ha pescato l'Arsenal di Wenger. Sarà un altro test determinante per un marzo che si prevede fondamentale per i rossoneri sia per via dell'esame Uefa che per la pianificazione del mercato. Senza dimenticare le discussioni che inizieranno per il rinnovo del contratto del tecnico Gattuso. Daniele Longo e Alessandro De Felice fanno un punto sulle strategie del club di via Aldo Rossi.