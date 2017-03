Il numero 1 affiancato allo 0. Il 10 sul campo e per gli occhi della nostra mente, il 1°, il primo, letto con gli occhi del cuore. Da bambino ti rimane impresso, per le sue giocate, la sua leadership e per tutto quello che il 10 si porta dietro: tocco, classe, poesia. E fantasia. Maradona e Zico negli anni '80, Baggio negli anni '90, Ronaldinho e gli altri negli anni 2000. E oggi, giornata mondiale della poesia nonché giorno del compleanno di Dinho, uno degli ultimi poeti con il pallone tra i piedi, la redazione di calciomercato.com vota i 10 numeri 10 più forti di sempre.



Precisiamo: ci saranno due classifiche. Una generale, ponderata, fredda e universale, con i numero 10 riconosciuti più forti della storia. Poi ce ne sarà un'altra, personale, per ogni redattore.



LA CLASSIFICA DI CM - Maradona e Pelè, e chi se no: gente che ha segnato la storia del calcio e che continua a scatenare discussioni su discussioni, dal bar all'angolo ai piani alti della Fifa. Ci sono 10 made in Italy, come Roberto Baggio e Gianni Rivera, e altri che hanno lasciato il segno in Serie A, come Zidane (10 della Francia), Platini, Matthaus e Zico. Tolti la Pulga e O'Rey, tutti hanno calcato i campi di Serie A.



1. Maradona

2. Pelè

3. Messi

4. Platini

5. Ronaldinho

6. Zidane

7. Rivera

8. Baggio

9. Zico

10. Matthaus



LE SCELTE DELLA REDAZIONE - Scelte fatte con il cuore, legate ai ricordi e ai sentimenti, a quei gusti personali che vanno al di là della semplice ragione, al di là della freddezza dei dati oggettivi, al di là della vittoria. Ma al di qua delle emozioni.



Federico Zanon: Maradona, Messi, Ronaldinho, Aimar, Rosicky, Ortega, Rui Costa, Rivaldo, Vannucchi, Okoch​a.



Gianluca Minchiotti: Platini, Zico, Ronaldinho, Messi, Baggio, Del Piero, Zidane, Maradona, Dragan Stojkovic, Enzo Francescoli.



Andrea Distaso: Baggio, Maradona, Messi, Rui Costa, Zidane, Ronaldinho, Rivaldo, Boban, Totti, Ortega.



Angelo Taglieri: Riquelme, Rui Costa, Ortega, Baggio, Ronaldinho, Federico Giampaolo, Totti, Boban, Maradona, Joe Cole.



Marco Demicheli: Del Piero, Baggio, Maradona, Zidane, Platini, Ronaldinho, Messi, Ronaldo, Totti, Bergkamp.



Federico Albrizio: Ronaldinho, Zidane, Messi, Seedorf, Nakamura, Savicevic, Baggio, Bergkamp, Totti, Riquelme.



Daniele Longo: Litmanen, Messi, Ronaldinho, Savicevic, Neymar, Zola, Chiesa, Maradona, Gullit, Baggio.



Andrea Menon: Messi, Ronaldinho, Del Piero, Baggio, Zidane, Maradona, Riquelme, Rui Costa, Neto Pereira, Adriano.



Fabrizio Romano: Maradona, Riquelme, Messi, Ronaldinho, Zidane, Totti, Platini, Baggio, Rui Costa, Del Piero.