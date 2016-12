"Jingle bell, jingle bell, Jingle bell rock, Jingle bell swing and jingle bells ring...". Quante volte, quante volte l'abbiamo sentita. E sicuramente in questo momento c'è qualcuno che la sta canticchiando o fischiettando in qualche casa, colonna sonora permanente del pranzo di Natale. Tantissime sono le canzoni che riempiono tempo e orecchie nel periodo natalizio, in tante versioni: dalle più classiche alle versioni punk/rock. E in onore di tutte le stecche prese cantando in queste feste, la Classifica di CM di questa settimana è dedicata alle 10 canzoni dedicate al calcio.



Come sempre, precisiamo che Le Classifiche di CM non sono un 'prendere o lasciare', quanto piuttosto un 'discutiamone'. Per ogni categoria, noi diciamo la nostra, proponendo la top ten di Calciomercato.com . Ma il dibattito è aperto, e ognuno può esprimere le sue preferenze nella sezione commenti.



Scherzose, serie, romantiche e ritmate: c'è n'è per tutti i gusti. Dai rapper che dedicano la canzone ai loro idoli, come quelle di Don Rik a Kevin Constant e del duo Sanjin & Youthman per Zlatan Ibrahimovic , o ai loro amici, come Emis Killa per Mario Balotelli; ai cantautori come De Gregori che hanno scritto un inno al calcio e, per riflesso, alla vita, e Cisco dei Modena City Ramblers che ha scritto e cantato in onore del Beatle George Best. Fino ai fan (e ne premieremo una, perché è bellissima) che si improvvisano band per i loro beniamini. Poi Ligabue e il mediano, Nannini&Bennato e le notte magiche, Elio innamorato di un campionato e Vecchioni delle luci a San Siro. Ah, e quella hit tedesca sul nostro Luca Toni? Senza dimenticare quelle per El Pibe de Oro... Tante, tantissime. E sceglierne 10 è stata dura.



LE 10 CANZONI SUL CALCIO



1. "La leva calcistica del '68" di Francesco De Gregori

​2. "Santa Maradona" di Manu Chao

3. "Un'estate italiana" di Gianna Nannini ed Edoardo Bennato

4. "La Mano de Dios" di Rodrigo Bueno

5. "Best" di Cisco Belotti

6. "Una vita da mediano" di Luciano Ligabue

7. "Ti amo campionato" di Elio e le Storie Tese

8. "Numero uno (Luca Toni)" di Matze Knop

9. "Zlatan Ibrahimovic song" di Sanjin & Youthman

10. "C'est Marco Verratti"