Il mercato non si ferma mai e sono tante le operazioni di mercato che i più importanti club italiani stanno già portando avanti in vista dell'estate. Trattative avviate, contatti o anche solo rumors che stanno prendendo il via partendo dal valzer degli allenatori che in estate animerà la Serie A.



Dalla panchina della Juventus, con il futuro di Allegri, passando per quella della Roma e le scelte di Spalletti, ma anche quella dell'Inter dove Pioli ha ottenuto il supporto della curva, ma non ancora la conferma di Suning.



Scelte per la panchina che condizionano anche gli obiettivi di mercato. Verratti, Douglas Costa, Bernardeschi e anche il futuro di Moise Kean sono solo alcune delle operazioni più chiacchierate. Abbiamo fatto il punto su tutto, rispondendo anche alle vostre domande, in diretta dalla nostra redazione.