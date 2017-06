In attesa del ritorno in Italia di Luciano Spalletti per la presentazione ufficiale, l'allenatore si è recato in Cina per conoscere la proprietà Suning, l'Inter inizia a tracciare le linee del mercato e si concentra sulla situazione terzini.



Secondo quanto raccolto da Calciomercato.com, Ausilio e Sabatini spingono su Dalbert del Nizza: l'offerta dell'Inter è ferma sui 7 milioni mentre il club francese ne chiede 15, una distanza che l'Inter conta di ridurre. Le ultime sull'operazione dall'inviato Pasquale Guarro.