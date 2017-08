ÚLTIMA HORA | @aftgomes , con gastroenteritis, es baja para el partido de hoy. @LucasDigne entra en su lugar en la lista de convocados pic.twitter.com/POEHkzWkHV — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) 26 agosto 2017

dopo l'arrivo di Matuidi. Con soli 5 giorni dalla chiusura del mercato estivo, Marotta e Paratici hanno di fronte a sé tre strade, quella che porta al tentare il tutto per tutto per il romanista, cercare l'occasione low cost, magari un prestito con, o puntare sul giovane uruguaiano, sul quale Allegri si è espresso positivamente anche nella conferenza stampa pre-Genoa.- Il nome più gradito alla dirigenza bianconera rimane quello di Strootman, giocatore di esperienza e sicuro affidamento e che consentirebbe ad Allegri di impiegarlo sia in un centrocampo a due che in una linea a tre. Il problema principale rimane, cifra che la Juve ritiene troppo alta e che potrebbe abbassare con l'inserimento di Juan Cuadrado, esterno gradito ai giallorossi per completare l'organico dopo l'addio alla pista Mahrez.- Il sorteggio di Champions League a Montecarlo ha fornito ai dirigenti bianconeri l'occasione di incrociare i colleghi di Barcellona e Bayern Monaco e sondare la disponibilità a trattare alcuni esuberi di lusso che per il club di Corso Galileo Ferraris possono rappresentare opportunità da cogliere., giocatore già seguito in passato dalla Juve e che chiede spazio e continuità di impiego per non perdere il posto nella nazionale portoghese.. Intanto, sostituendolo con l'ex romanosta Digne).- Attenzione anche all'ipotesi che porta a un altro portoghese, quelche al Bayern non gode di totale fiducia e che in questo mercato è già stato oggetto dei desideri del Milan. Visti i rapporti molto buoni tra Juve e il club tedesco, non è escluso un contatto nelle prossime ore, fatta salva la pericolosa concorrenza del Liverpool.- Tra queste idee ne spunta una a sorpresa e che confermerebbe la volontà di Allegri di svoltare verso il 4-3-3 e della società di concentrarsi sul rafforzamento di altri ruoli. Tutti questi indizi portano a, centrocampista classe '97 arrivato dal Boca Juniors a inizio estate e punto di forza della nazionale Under 20 dell'Uruguay.. Marotta e Allegri lo hanno ripetutamente elogiato nel corso delle ultime settimane e, in attesa del pieno recupero di Marchisio, potrebbe essere lui la soluzione fatta in casa all'attuale emergenza a centrocampo.