Ha riportato al Milan la vittoria di un trofeo - come non accadeva dal 2011 - e ha dato una consapevolezza nuova a un gruppo che sembrava aver perso motivazioni e convinzione in se stesso. Ma tra i meriti di Vincenzo Montella ce n'è anche uno legato al mercato. L'Aeroplanino, infatti, nei suoi primi sei mesi sulla panchina rossonera è stato in grado di aumentare il valore di diversi giocatori, giudicati fino a poco tempo fa come bidoni. E la cui cessione, oggi, frutterebbe al club di via Aldo Rossi cifre molto interessanti.



DA SUSO A PALETTA - È il caso, per esempio, di Suso e Paletta. Nelle ultime stagioni sembravano essere fuori dal progetto Milan, mentre Montella li ha messi al centro del suo gioco. L'esterno spagnolo sta continuando il suo percorso di crescita iniziato con il prestito al Genoa ed è sempre più determinante in campo, come si è visto nella Supercoppa di Doha. Il centrale italoargentino è invece la guida della difesa e si sta rivelando un partner preziosissimo per un giovane come Romagnoli.



DONNARUMMA E LOCATELLI - Diverse, ma per alcuni versi simili, le situazioni di Donnarumma e Locatelli. Il portierone classe '99 aveva già fatto intravedere le sue qualità con Mihajlovic, ma in questa stagione sta mostrando una maturità e una continuità di rendimento che in pochi si aspettavano. Dopo aver appena assaggiato il calcio dei grandi con Brocchi, invece, il centrocampista del '98 sta facendo le sue prime vere esperienze in prima squadra e, tra alti e bassi, sta mostrando le sue qualità. Da Suso e Paletta a Donnarumma e Locatelli: i gioielli di Montella il valorizzatore.