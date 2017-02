La Juve si prepara a vivere un'altra estate da protagonista assoluta sul mercato. Continuano infatti le grandi manovre per una campagna acquisti sontuosa in vista della prossima stagione, per una serie di colpi che non ammettono ritardi o tentennamenti. Lanciando una tripla sfida di mercato all'Inter. Il primo della lista, come noto, è Corentin Tolisso: per il centrocampista del Lione è in atto un autentico assalto, partito nelle scorse settimane e che il gong del 31 gennaio non ha interrotto proprio per nulla. Aulas ha rifiutato un'offerta da oltre 35 milioni per la finestra del mercato di riparazione, in questi giorni secondo Tuttosport la Juve è però tornata alla carica con un nuovo blitz a Lione per acquisire una posizione privilegiata che possa far decollare la trattativa senza il rischio di aste e inserimenti, come quello dell'Inter.



