Quante spine in casa Roma. Ieri sono uscite le parole di Luciano Spalletti, tecnico giallorosso, che dichiara in un'intervista a France Football che se non vince se ne andrà, lanciando ombre sulla sua permanenza. Senza dimenticare i rumors di mercato che circondano i giocatori, con Manolas e Rudiger seguiti da mezza Europa. Ah, poi ci sono i rinnovi di contratto in sospeso.



Come scrive il Corriere dello Sport, tanti sono i calciatori che stanno discutendo il proprio prolungamento contrattuale. Radja Nainggolan è il caso più spinoso: il belga ha strappato una promessa di rinnovo tempo fa (il contratto scade nel 2020) e ora vuole che questa venga mantenuta; è infatti in pressing sulla dirigenza giallorossa. Chi ha già detto sì è Kevin Strootman, che vuole continuare il suo cammino con la Roma. Cosa manca allora alla fumata bianca? Una piccolo differenza tra domanda e risposta. Anche il greco Manolas vuole rinnovo e aumento: ha fatto sentire la sua voce in estate, ora attende segnali dopo Natale.



Infine, le bandiere Totti e De Rossi. Il Capitano ha ancora voglia di giocare, ma solamente in primavera prenderà una decisione: sarà lui il giudice del suo futuro, in quanto la società ascolterà le sue valutazioni. Discorso diverso per Capitan Futuro: in scadenza come Totti, sta dimostrando di essere utile alla causa e di poter dire ancora la sua ad alti livelli. Non ha fretta di firmare il contratto, è pronto a dimezzarsi l'alto stipendio (secondo più pagato in Serie A dopo Higuain) per proseguire con la Roma, rifiutando la MLS e il corteggiamento dei club italiani. Tanti discorsi su tanti tavoli, il futuro della Roma è adesso.