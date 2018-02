Quello dell'esterno d'attacco, della vecchia ala offensiva é un ruolo complesso, complicato e, almeno in Serie A, richiede un sempre più ricercato mix di tecnica e attenzione tattica. Un ruolo in cui in estate ci sarà un'autentica caccia al talento con Inter, Milan, Roma, Napoli e non solo che proveranno a saccheggiare le altre formazioni di Serie A alla ricerca dei giocatori più pronti. L'unica che, almeno ad oggi, sembra a posto anche come profondità di rosa é la Juventus che, peró, si é sempre dimostrata attenta ai migliori ragazzi in circolazione.



CHIESA IL TOP - L'esterno d'attacco che muoverà le cifre più elevate é sicuramente il gioiellino della Fiorentina, Federico Chiesa. Lo vogliono tutti, Juve compresa e per lui i Della Valle sperano in un'asta da 50 milioni a salire. Talento offensivo innato, sa anche sacrificarsi in fase difensiva. Dote rara e altamente apprezzata da tutti i tecnici italiani.



DA VERDI A BERARDI - Chi ha già vissuto l'ultimo mercato invernale con la valigia pronta é Simone Verdi che, alla fine, ha scelto di rimanere fino a giugno a Bologna. Il no Al Napoli ha fatto scalpore, ma dietro il rifiuto c'é il forte corteggiamento di Inter e Milan entrambe pronte a riportarlo a Milano. Un percorso che da tempo avrebbe potuto fare anche Domenico Berardi il cui percorso di crescita a Sassuolo si é di fatto interrotto con un'annata che si sta rivelando disastrosa per lui e per il club. Difficile che possa partire per le cifre (45 milioni) chieste dal patron Squinzi, ma un addio, con probabile destinazione Roma é in cima alla lista dei suoi desideri.



POLITANO, ORSOLINI & CO. - Chiesa, Verdi e Berardi non sono, secondo Tuttosport, gli unici esterni che hanno mercato. Felipe Anderson puó lasciare la Lazio (anche se con destinazione Premier) e lo stesso Adem Ljajic é ancora in dubbio a Torino. Ma i nomi più chiacchierato restano quelli di Matteo Politano (che aveva già accettato, lui sì, Il passaggio al Napoli a gennaio), Riccardo Orsolini (in bilico fra il secondo anno di prestito all'Atalanta e una possibile nuova sistemazione propostagli dalla Juventus) e infine Lucas Castro (impiegato da Mara più dà mezzala) e Gianluca Caprari. Tutti hanno richieste da realtà medio/grandi e potrebbero l'un l'altro compensare altri addii. Per un mercato sempre più vivo e con sempre più richieste.