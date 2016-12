A gennaio il mercato dell'Inter non potrà regalare grandi emozioni. Il Fair Play Finanziario impone a Suning di tenere a bada la propria capacità di spesa per poter rientrare in un agognato pareggio di bilancio a fine anno. Per questo il club nerazzurro sta lavorando a tanti colpi in uscita e, soprattutto non andrà oltre un'operazione in prestito per il centrocampista tanto richiesto da Stefano Pioli.



A GIUGNO GRANDI COLPI - Un'operazione al risparmio per gennaio che, però, consentirà a Suning di spingere sull'acceleratore del mercato a giugno, una volta chiuso l'attuale bilancio. Il mandato dato da Zhang Jingdon all'attuale direttore sportivo Piero Ausilio è quello di lavorare sul mercato dei giocatori italiani che possano aggiungere grande valore anche in prospettiva alla già ricca rosa dell'Inter.



DA ACERBI A VERRATTI - Un colpo per reparto in un ventaglio di giocatori di grandissimo valore. In difesa l'obiettivo numero uno è Francesco Acerbi del Sassuolo, già in estate vicino al passaggio a Milano. Dal Sassuolo piace da tempo Domenico Berardi, ma anche l'esplosione di Federico Bernardeschi non sta passando inosservata in corso Vittorio Emanuele. A centrocampo piace il centrocampista dell'Atalanta Roberto Gagliardini, ma il sogno resta il regista pescarese Marco Verratti che ritiene quasi concluso il suo periodo al PSG ed è alla ricerca di nuovi stimoli. Sogni, idee che da giugno potranno realizzarsi. L'Inter però, dovrà comunque continuare a rincorrere un piazzamento Champions.