Regalo scartato frettolosamente, carta gettata in qualche angolo della casa, corsa a perdifiato verso la console, disco inserito e mani sudate giù sul joystick. Quanti hanno ricevuto questo Natale, o in quelli passati, un videogioco? In quanti lo hanno desiderato ma mamme, mogli, fidanzate hanno preferito un paio di calze o un profumo di marca, passando sopra la richiesta di un videogioco? Bene, oggi la Classifica di CM è dedicata ai 10 più bei videogiochi sul calcio. Quando per portare il Saronno in finale di Champions League bastava un clic, quando per essere il re della sala giochi bastava andare sul fondo e crossare in mezzo all'area, quando per sentirsi sul tetto del mondo bastava schiacciare una X, un cerchio, un quadrato o un triangolo.



Come sempre, precisiamo che Le Classifiche di CM non sono un 'prendere o lasciare', quanto piuttosto un 'discutiamone'. Per ogni categoria, noi diciamo la nostra, proponendo la top ten di Calciomercato.com . Ma il dibattito è aperto, e ognuno può esprimere le sue preferenze nella sezione commenti. A maggior ragione in questo caso, quando il lato soggettivo vince, di gran lunga, su quello oggettivo.



Bastavano tre tasti e una manopola. E se sapevi anche sbloccare l'FC Sega e lo Yuki Chan voleva dire che di soldi, su Virtua Stiker, ne avevi investiti. Citando solamente i celebri Fifa e PES (e l'antenato Winning Eleven, che fa parte della stessa famiglia di PES), binomio assoluto del calcio virtuale, facendo un salto nel passato sbucano dalla polvere degli anni '70, '80 e '90 NASL Soccer, Euro League, Sensible Soccer, PC Calcio 7 e International Superstar Soccer Pro. E come dimenticare This is Football e le sue esultanze caratteristiche, Bomba '98 con Di Matteo in copertina o Ronaldo V Football? Ecco la classifica dei 10 videogame. Ma che ne vogliono sapere mamme, mogli e fidanzate...



I 10 VIDEOGAME SUL CALCIO



1. Pc Calcio

2. Virtua Striker

3. Fifa

4. PES

5. Winning Eleven

6. Football Manager

7. International Soccer

8. Sensible Soccer

9. Euroleague

10. NASL Soccer

