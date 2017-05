A molti è concessa la vittoria ma il triplete ti assicura un ingresso privilegiato nella leggenda sportiva e questo onore è dedicato a pochi eletti . Un grande presidente juventino, Giampiero Boniperti, usava una frase divenuta celebre per spiegare al mondo il pianeta Juventus: " Alla Juventus vincere non è importante , è l'unica cosa che conta". Ne sanno qualcosa i fiorentini che ancora gridano vendetta per lo scudetto 1982, i torinisti derubati nel 72, i romanisti nel 81 , interisti 98,milanisti 2012 e la lista degli episodi clamorosi potrebbe allungarsi ancora. E quando la forza politica non assicura il risultato ecco il ricorso al dottor Agricola e alle pozioni miracolose, per arrivare alla Triade e al sistema Moggi ampiamente documentato e esposto in svariati processi che hanno sancito l'utilizzo di un sistema atto al mantenimento del potere e al raggiungimento della vittoria sempre e comunque. Rimanendo in Italia il leggendario Milan di Berlusconi ricercava la vittoria attraverso la bellezza, l'Inter di Moratti spesso umiliata e ridicolizzata è entrata nell'olimpo dei grandi con una cavalcata trionfale iniziata con l'addio del suo uomo immagine Ibra che lasciava presagire l'ennesima triste annata e che invece ha trasformato una buona squadra in un gruppo di granitici mostri invincibili. Sono imprese quelle fatte dalle milanesi che non sbiadiranno alla storia ma sono anche storie che insegnano lo sport e i suoi valori pur partendo da posizioni diverse. Chi è veramente sportivo e chi crede nei valori dello sport deve tifare contro la Juventus e... CLICCA QUI PER LEGGERE E PER COMMENTARE