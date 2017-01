Si profila un ottimo acquisto quello messo a segno dal direttore sportivo Stefano Capozucca. Parlo di quello che, da Novara, ha portato a Cagliari Paolo Pancrazio Faragò. Molti lo considerano solo uno che viene a sostituire Munari, altri un vero e proprio talento che può diventare veramente forte. Beh, io sono dalla parte di questi ultimi. Paolo Pancrazio Faragò è un centrocampista, più precisamente esterno destro, classe 1993 di Catanzaro. La sua carriera, però, inizia nelle giovanili del Novara, squadra con cui nella stagione 2012-13 esordisce in Serie B all'età di 19 anni. Con i guadenziani raccoglie 21 gol in 141 presenze ufficiali, tra Serie B, Lega Pro e Coppa Italia. Tutto questo fino a che il Cagliari non decide di prelevarlo con una formula che prevede un prestito oneroso fino a giugno con obbiglio di riscatto, strappandolo all'Udinese che fino a pochi giorni fa era la squadra in pole position per aggiudicarsi il giocatore. Tatticamente parlando, il suo ruolo preferito è quello di esterno destro, ma è capace di ricoprire tutto il centrocampo, dal ruolo di trequartista quello di mezz'ala. Nella sua prima intervista da calciatore rossoblu asserisce di ispirarsi a Radja Nainggolan, che proprio mentre lui provava a conquistarsi il Novara, il belga militava nel Cagliari.

Voi cosa ne pensate di questo giocatore? Fuoco di paglia, talento o giocatore da mezza classifica di A?

CLICCA

QUI PER CONTINUARE A LEGGERE E PER COMMENTARE