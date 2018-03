Da VivoPerLei,

Nicola Pelizzari 90 scrive:





"Massimiliano Allegri è di diritto uno degli allenatori più vincenti della storia della Juventus: i successi ottenuti in questi anni dal tecnico livornese lo hanno avvicinato a veri e propri giganti della storia bianconera come Lippi e Trapattoni. Qualcuno potrebbe già obiettarmi che questi ultimi hanno vinto quando, specie nel campionato italiano, il tasso di competitività era nettamente più alto; il che è pure vero ma, nonostante ciò, non dobbiamo dimenticarci che, sempre con Allegri, la squadra ha raggiunto due finali di Champions League in tre anni, impresa tutt’altro che semplice vista la concorrenza agguerrita che c’è in Europa.

Insomma, personalmente ritengo che, al netto di qualche errore umano per qualsiasi persona, il percorso di Massimiliano Allegri compiuto sinora alla Juventus sia più che lodevole; in particolare a Max attribuisco due grandissimi meriti: il primo di averci fatto "sedere al ristorante da cento euro" con una squadra...