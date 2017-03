Quello che è successo in questo pasticciaccio della cessione del club rossonero può essere meglio compreso immaginando se io, con il concessionario, avessi usato la stessa strategia degli investitori cinesi.

Partiamo da un assunto di partenza, ovvero che il Milan, squadra non quotata in borsa, senza stadio di proprietà, con debiti societari e risultati recenti abbastanza deludenti e una rosa di non primissimo piano, abbia un valore simile a quello dell'Inter, ceduta a Suning per 225 milioni di euro.

E che l'auto che ho comprato ha un valore di 10.000 Euro...

Ecco come avrei dovuto comportarmi seguendo l'esempio SES

Concessionario: Buongiorno

Io: Buongiorno, vorrei acquistare una i20. Ho visto che costa 10.000 euro vero?

Concessionario: Nooooo.... la vendiamo a 30.000 euro

Io: Ah bene, la compro

Concessionario: c'è solo un problema, dovrebbe prima darci 20.000 euro anche a rate, sa per essere sicuri della sua serietà.

Io: Certo, ci mancherebbe

Io a quel punto mi organizzo e pago 3 rate da 7.000 Euro... in pratica molto più del valore dell'auto.

Ma ecco il colpo di scena.... mi reco dal concessionario e...

Io: Buongiorno, senta ho deciso di non comprare più l'auto

Concessionario: Ehm...si..però le rate di anticipo ce le teniamo