Ciao Radja, mi permetto di darti del tu anche se ho solo 2 anni più di te.

Mettiamo subito le cose in chiaro, sono Juventino, anomalo, ma sono Juventino.

Sono un tifoso bianconero che ha accettato calciopoli, perché nonostante tutto è giustizia, è quello che ha deciso un tribunale, è lo Stato. Chi sono io per millantare più scudetti di quelli che ci ha attribuito un giudice?

Sono un tifoso corretto, sono un tifoso obiettivo, sono un tifoso.

E, a detta di molti, sono anche una persona umile, che ha fatto dell'umiltà la sua arma primaria per affrontare le difficoltà che la vita, da piccolo, mi ha messo davanti.

Sono figlio di Vasco Rossi, forse lo conosci, è un cantante italiano da molti indicato come il più grande rocker italiano di sempre. Beh, per me è così, anche se può sembrare di parte detto dal figlio, se ti va puoi cercare la nostra storia, da qualche parte online la trovi. Oppure te la posso raccontare io, un giorno... ma torniamo sulla retta via.

Ho fatto dell'umiltà il cerchio della mia vita: una parte del cerchio è la famiglia che mi sto costruendo, l'altra parte è il mio lavoro (sognato e trovato dopo tanti anni di lavoretti: pizzaiolo, animatore, segretario, barista per citarne alcuni) e poi ci sono le amicizie, non facili quando hai un cognome tanto banale quanto pesante.

L'umiltà, nel mio piccolo, mi ha aiutato a raggiungere i piccoli obiettivi della vita: una casa e una macchina per esempio, che mi sono sempre guadagnato, perché non le cose guadagnate danno soddisfazione. Avrei potuto scegliere altre strade, ma ho scelto quella che mi fa addormentare col sorriso e che mi sveglia con un bacio dolce e sincero la mattina.

Perché parlo di umiltà con te? Perché l'umiltà vince, sia nella vita privata di uno sconosciuto come me, sia nel mondo del calcio. Qualche esempio (contemporaneo):

Alessandro Del Piero

Gianluigi Buffon

Alessandro Nesta

Francesco Totti

per citarne alcuni italiani, ma possiamo anche andare in Europa:

Miroslav Klose

Philipp Lahm

Andrés Iniesta

Xavi

e mi fermo qui. Altrimenti la lista diventa troppo lunga.

E sai cos'hanno in comune tutti questi giocatori oltre all'umiltà? Hanno vinto.

Hanno vinto tanto: mondiali, champions, europei, campionati.

Proprio quei premi che, per ora, tu a 28 anni non hai ancora vinto.

Il tuo palmares è vuoto.

Oltre a mancarti un premio, che ti auguro naturalmente di vincere (non a Roma per ovvi motivi, magari all'estero) ti manca un po' di umiltà.

La tua sparata di ieri è stata davvero fuori luogo e, oltretutto, danneggia l'immagine di uno dei centrocampisti più del pianeta.

Hai mai sentito i sopracitati CAMPIONI sparlare così male e con la tua cattiveria di un'altra squadra? Non è la prima volta che ti capita. Capisco che non ti piaccia la Juventus, ma perché ti preme cosi tanto schifarla? Poi passi dalla parte di "rosicone", quale non mi sembri.

Io stesso ho giocato a calcio, vanto una panchina in eccellenza e con la squadra Juniores del Masi Torello deteniamo (probabilmente) il record di sconfitte in due stagioni ma non per questo insultavo chi vinceva, anzi, mi incazzavo con me stesso perché forse potevo dare di più in campo. E se la stessa rabbia che usi contro la Juventus la mettessi in campo non ce ne sarebbe più per nessuno, già sei grintoso di tuo.

Abbiamo già pagato in passato, forse ingiustamente, e da 5 anni vinciamo tutto a livello italiano, abbiamo sfiorato una Champions League, infranto record su record.

La Uefa stessa pochi giorni fa ha celebrato una Juventus schiacciasassi: in 5 anni 502 punti in campionato.

Vuoi dirmi che in ogni partita vinta c'era un rigore o una punizione? Penso tu sappia la verità.

I casi a favore o sfavore ci sono per tutti, ci sono stati anche per la tua Roma quest'anno a inizio campionato, ricordi? E anche noi ne abbiamo avuti a sfavore, come la punizione del tuo ex compagno di reparto annullata inspiegabilmente contro il Milan. Ma Buffon non va in giro a dire io odio il Milan, stessa cosa per Bonucci, Barzagli e compagnia bella.