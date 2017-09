In genere i club non sono entusiasti di concedere i propri calciatori alle nazionali.Ovviamente quando ci sono impegni importanti ed ufficiali non possono esimersi dal farlo, ovvero dal consegnare i propri tesserati alle nazionali di turno che convocano il calciatore. Tuttavia gli impegni ad inizio stagione, possono essere positivi per i calciatori poiché accumulano minuti nelle gambe, e se non incappano in infortuni, è molto positivo per i club.Il Milan ne ha tratto giovamento, poiché con le nazionali molti dei suoi 17 tesserati mandati a giocare con la loro nazionale, sono scesi in campo, accumulando e mettendo minuti nelle gambe, fondamentale ad inizio stagione per far sì che il calciatore entri in forma. Per il Milan da mettere in risalto più di altri le prestazioni di Cutrone, andato in gol con la nazionale italiana Under 21, Ricardo Rodriguez, andato in gol con la Nazionale svizzera su calcio di rigore, e soprattutto lui, André Silva, andato in gol e decisivo nel match contro l'Ungheria.Sono 9 gol in 15 partite con la Nazionale maggiore portoghese per lui. CLICCA QUI PER CONTINUARE A LEGGERE E PER COMMENTARE