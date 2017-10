La Juventus come molte altre big, lavora sul mercato 365 giorni l'anno, l'ultimo nome ad essere accostato in casa juventina è quello di Faouzidel Napoli, l'esterno sinistro algerino è entrato tra i palpabili per la prossima stagione. Il giocatore va in scadenza il prossimo Giugno 2018, quindi arriverebbe alla Juve a costo zero.Già quest'anno la squadra bianconera si tufferà sulle grandi occasioni a costo zero. Infatti oltre al giocatore algerino, sono pronti anche per il centrocampo un paio di nomi, quello di Leon Goretzka centrale dello Schalke 04 e quello di Emre, anch'essi in scadenza nel giugno 2018.Se sul giocatore tedesco del Liverpool si scatenerà un'asta per lo stipendio tra le big d'Europa, con Chelsea e Manchester United su tutte, sula Juventus sembra pronto a trovare un accordo con il giocatore e il suo entourage prima che si scateni l'asta anche su di lui. Alla Juventus è in scadenza anche Andrea Barzagli, contratto che non verrà rinnovato con l'arrivo di Mattia Caldara, il giocatore 36enne dovrebbe ritirarsi a fine stagione, la società ha pronto un posto per lui e Gigi Buffon nella prossima Juve. CLICCA QUI PER CONTINUARE A LEGGERE E PER COMMENTARE