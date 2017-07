La bomba è stata lanciata ieri nel tardo pomeriggio: CLAMOROSO, Bonucci va al Milan. Per i beninformati si tratta di una bufala, ma in tutte le redazioni continua a filtrare un cauto interesse. Nessuno ci crede, tutti smentiscono, però qui gatta ci cova, e il mercato insegna agli esperti che questa notizia è pesante, forse troppo...ma vuoi vedere che è vera? Ed ecco che puntuale dopo poco riparte il bombardamento mediatico.I media contattano il procuratore del difensore azzurro, e tanto per mettere altra benzina sul fuoco Lucci risponde con un secco: "Ci sto lavorando". Boom! via alle speculazioni. De Sciglio si, Romagnoli si? Mannò, Romagnoli no, vero? Beh si forse si, ma pure con un conguaglio giusto?Ora tralasciamo tutto questo clamore e cerchiamo di analizzare la notizia con cuffie e paraocchi. Bonucci oggi torna a Vinovo, e solo dopo sapremo la "vera verità" sulla questione. Fino ad allora via con l'analisi. Ma Bonucci al Milan a chi conviene? CLICCA QUI PER CONTINUARE A LEGGERE E PER COMMENTARE