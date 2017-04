Inutile commentare la sconfitta con la Samp....proiettiamoci in avanti, verso la prossima stagione. Si dice che Suning sia molto danarosa: ora aspettiamo i fatti! Mi permetto di suggerire di rifondare un ciclo dalla base, con un nuovo tecnico, e diversi innesti di peso. Prima il tecnico: direi Conte, anche perchè i segnali di interessamento tra le parti ci sono tutti (Oriali era a vedere la partita, ieri sera, tanto per fare un esempio; e l'agente ha palesemente ammiccato all'Inter, nei giorni scorsi), e perché Conte ha la personalità e il curriculum da vincente che ci vogliono. Tra l'altro, smetteremmo di sentire Pioli, nei dopo partita, dire sempre le stesse cose: "Dobbiamo andare avanti partita per partita...i conti li faremo alla fine...dobbiamo essere squadra per novanta minuti" e via di queste amenità che... CLICCATE QUI PER CONTINUARE A LEGGERE E PER COMMENTARE