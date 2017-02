L'inter ha deciso di fare ricorso per le squalifiche di Perisic e Icardi!

Perché?!! Mi chiedo perché ?

Ritiriamoci.

Anzi, facciamo giocare la primavera fino alla fine del campionato. Nella vita ci vuole rispetto. E a noi non ce lo stano mostrando . Non lo hanno fatto in campo, derubandoci. Non lo hanno fatto a fine partite dove hanno scritto quello che volevano nei referti , senza capire che avevano di fronte ragazzi di 20 anni che giocavano a calcio. E ci hanno mancato di rispetto con queste squalifiche.