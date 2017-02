La Juventus sbaglia i gol? Colpa del mister!

Trump ha vinto le elezioni? È colpa di Allegri, livornese bolscevico che ha aiutato l' insediamento del Taicun.

L' innalzamento delle temperature a livello globale? È colpa di Max! Fa riscaldare troppo i giocatori!

Insomma, Allegri è particolarmente malvoluto da una discreta fetta della tifoseria juventina.

Perché?

Sto perfino cominciando a dubitare del fatto che i motivi di tale astio siano razionali. Forse sono più legati a fattori sentimentali.

Forse la "disgrazia" di Allegri è stata arrivare alla Juventus dopo Antonio Conte, l' uomo della resurrezione!

Penso che la separazione tra il mister salentino e la Juventus sia stata traumatica, perché la Juve e Conte si amavano e probabilmente si amano ancora. Antonio è uno juventino ed in fondo lo resterà sempre. Ciò ha portato alcuni tifosi bianconeri ha sublimare l' immagine di Antonio Conte, come quando si tende a ricordare solo le cose belle dell' ex e della relazione dopo essersi lasciati. Questo si evince da alcune frequenti critiche mosse ad Allegri.

" La Juventus di Conte giocava meglio!" Attenzione! La Juve di Antonio Conte del primo scudetto faceva un bel calcio, ma con il passaggio definitivo al 3-5-2, avvenuta nella seconda stagione, nemmeno la squadra del pugliese giocava calcio champagne. La Juventus di Allegri sta giocando bene ora e l'ha fatto il primo anno, quello della finale di Berlino, ma pochi sembrano ricordarsene.

" Si ma la squadra allenata da Antonio aveva più grinta!" È vero, ma c' è anche da valutare il rovescio della medaglia. Quando arrivava la fase calda delle coppe, la Juventus di Conte non brillava, mentre la Juve di Max si è sempre fatta trovare pronta. Antonio spreme, Massimiliano gestisce.

" Però Conte in panchina era un' altra cosa!" Pure Massimiliano urla e sbuffa in panchina, ma ciò sembra non essergli riconosciuto! Anzi, talvolta sembra che l' allenatore livornese debba esser tenuto a giustificare le sue reazioni. Se fosse stato Conte a dire "li prenderei a calci in culo", sarei stato curioso di vedere se la reazione di alcuni tifosi sarebbe stata la medesima.