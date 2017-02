La Roma passa al Meazza grazie alla doppietta di Nainggolan che continua nel suo momento magico e ad un rigore di Perotti,nel frattempo aveva dimezzato il risultato Icardi.La partita è stata piacevole,ma non mi è piaciuto il sempre e solo reclamare dei giocatori dell'Inter,non è possibile che ogni qual volta non riesce a segnare,chiede sempre dei calci di rigore.Poi visti non ci sono,vorrei spiegare che ogni minimo contatto non è un calcio di rigore,non è possibile che ogni domenica c'è sempre e solo reclamo di rigori, perché non si riesce a segnare,adesso sta diventando una pagliacciata bella e buona,bisogna accettare di perdere,senza tirare fuori sempre e solo piagnistei con l'arbitro,oramai anche loro hanno capito che state sempre nell'attesa di reclamare,quindi si comportano di conseguenza,facendo finta di... CLICCA QUI PER CONTINUARE A LEGGERE E PER COMMENTARE