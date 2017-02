Ma che dove fare Rizzoli per non mancare di rispetto agli interisti?

Saputo che era stato Icardi a scagliare la palla doveva chiedergli di ripetersi, sforzandosi stavolta di esser più preciso colpirlo in faccia?

Che doveva fare su Perisic che lo insulta vis a vis - Pjanic e Higuain lo han mandato a vaff mentre si allontanavano senza cercare il contatto in una dinamica di gioco che capita mille volte su qualsiasi campo - chiedendogli di aggiungerci un bel pugno?

Boh, è triste sta storia.

Han perso la testa per l'impotenza manifesta che nel corso del secondo tempo quando si son resi conto di avere contro un avversario che sistematosi meglio in campo, rispetto ai 20-25minuti del primo tempo in cui arrivava sempre secondo sulla prima e seconda palla, gli aveva impedito praticamente di tirare in porta.