..unica..irripetibile..storica..non ci sono più aggettivi per descrivere l'impresa sportiva realizzata ieri sera al Camp Nou dal Barcellona. Difficile (ma non impossibile) pensare che la compagine di Luis Enrique potesse recuperare 4 gol ai Parigini..soprattutto visto l'atteggiamento dimostrato in campo nella partita d'andata, forse ci si poteva aspettare un'uscita "a testa alta". La trama di gioco l'hanno tessuta i catalani, scrivendo il copione della partita esattamente come era nei loro pensieri. Un gol subito per intimorirli; provare poi a segnare il secondo prima del 45°..poi vedere lo sviluppo del gioco.. Sono addirittura riusciti a segnare il 3° gol nei minuti iniziali del secondo tempo. Un intero tempo per provare a fare solo un gol..un gioco da ragazzi.. e invece si sveglia il PSG..prima un palo con Cavani e poi, sempre il Matador, realizza dopo l'ennesima toppa epocale della difesa blaugrana. A quel punto la luce si spegne..almeno fino all'88°..quando Neymar la riaccende con una magistrale punizione che, oltre a togliere le ragnatele dall'incrocio, toglie pure certezze ai parigini che abbassano pericolosamente il loro baricentro fino al limite della propria area di rigore. HARAKIRI!!

Dopo un primo rigore dubbio assegnato nel primo tempo, l'arbitro se ne inventa uno (opinione personalissima) al 91° per uno svenimento improvviso di Suarez dentro l'area con Marquinhos che passeggiava da quelle parti alla giusta distanza per prendersi la responsabilità dell'accaduto. Neymar realizza...mancano 2 minuti e il Psg, già sotto la doccia da una mezzora buona, fa realizzare il miracolo a Sergi Roberto..al 93° il gol che, probabilmente, vale una stagione e rilancia le ambizioni di un Barça in stagione mai davvero scintillante. Quasi come la finale di Champions del 98-99 tra Bayern Monaco e Manchester United..quando in 3 minuti Solskjaer tirò giù i bavaresi dal paradiso facendoli piombare nell'inferno più profondo..oppure come il famoso "5 maggio interista"..dove la "compagnia del biscione" si vide scivolare via lo scudetto nell'ultima di campionato per mano di una Lazio che doveva scendere in campo solo per marcare il cartellino. In quell'Inter giocava Gresko..che ieri sera è stato "interpretato" da Aurier..DISASTROSO dal suo ingresso in campo..Cavani invece ha voluto recitare la parte di Bobo Vieri..un gol fatto e un pallone che sbatte sul palo e che avrebbe potuto riscrivere un copione troppo complesso per pensare di poter essere sceneggiato e diventare il meraviglioso film di ieri sera. Nelle file del Psg probabilmente avranno preso l'insufficienza perfino i magazzinieri, ma un calciatore in particolare era l'osservato speciale..quel Marco Verratti che...