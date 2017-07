É andata come doveva andare, tutto imbandito e preparato fin dall'inizio ad un unico scopo, ottenere quei 6 milioni di euro all'anno che non sono i 7 offerti dal Real Madrid, ma nemmeno i 5 a cui si era fermato il Milan poche settimane fa, tutti contenti o quasi.​Fassone ha ottenuto la doppia clausola che funge da paracadute qualora l'anno prossimo Mino Raiola decida di fare un bel regalo al Real Madrid, lo stesso Raiola percepirà il 10% dello stipendio di Donnarumma come previsto dai contratti calciatore-procuratore e, considerando il ritorno di Antonio, i due fratelli di Castellammare di Stabia porteranno in dote 700.000€ annuali al caro Mino e la consapevolezza che il prossimo contratto di Gianluigi gli farà ricevere una bella commissione, quel magico compenso per cui il 'Re del Mercato' dà tutto se stesso da quasi vent'anni.É contento Gigio che potrà nuovamente posizionarsi tra i pali senza temere che gli volino addosso dollari finti. Un vero e proprio braccio di ferro concluso ad hoc fino all'ultimo dettaglio, non me ne vogliano i giornalisti autorevoli così come tutti gli organi di stampa italiana, ma la favola di Gigio (o meglio Raiola) che rifiuta 13 milioni di euro annuali, auto di lusso e ville dal Psg... mi sembra una bella storia per cercare di rivalutare l'immagine del ragazzo in procinto di riaffrontare l'ambiente rossonero dopo il (come lo chiama lui) putiferio scatenato nel mese di giugno, non ho prove per confermarlo né per non crederlo, dunque nel dubbio... bravo Gigio che hai rifiutato il Psg, bel gesto. Niente di più.Che ambiente ritroverà Donnarumma? CLICCA QUI PER CONTINUARE A LEGGERE E PER COMMENTARE