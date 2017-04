Il Milan considerando il valore della rosa sta facendo un buon campionato. Con gli stessi punti l'anno scorso saremmo stati a ridosso della Champions. Montella sta facendo un ottimo lavoro. Ha rivitalizzato anche giocatori improponibili come Sosa o talenti in naftalina come Geri. Il Milan in questa stagione ha un solo problema. Fare gol. Con un centravanti a 15 gol ed un altra punta in doppia cifra saremmo gia' qualificati per l'EL. Invece Bacca e' sotto quel livello e gli altri dribblano ma segnano pochissimo. Per fare gol ci vogliono centrocampisti in grado di fare passaggi decenti e buoni realizzatori. In ambedue i casi siamo carenti. Iniziamo dall'attacco. Io lo cambierei nella sua quasi totalita'. Un 4-3-3 serio ha bisogno di un tridente che valga almeno 50 gol. So di andare controcorrente ma io inizierei dal vendere Suso. Ottimo affare, buon giocatore, ma non segnera' mai tra i 15 ed i 20 gol. Ha richieste importanti e va monetizzato. Credo che commeteranno l'errore di rinnovargli il contratto. Con i quattrini incassati da Suso riporterei in Italia... CLICCATE QUI PER CONTINUARE A LEGGERE E PER COMMENTARE