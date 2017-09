Da VivoPerLei,

New Milan Brain scrive:

L'ordine è assolutamente imprescindibile. Nessuna squadra che vuole durare nel tempo può fare a meno di idee chiare e geometrie precise eseguite in campo. Per questo, fortunatamente, le idee del DS Mirabelli e del tecnico Montella sono precise: la costruzione passa dai piedi dell'asse Bonucci-Biglia, qualsiasi schema di gioco verrà adoperato. Su questo aspetto quindi i tifosi del Milan sono tranquilli; magari ci vorrà ancora un po' di tempo ma ci si arriverà.Analizziamo ora il secondo aspetto che negli ultimi anni è stato carente nella rosa del Milan: la qualità. Qualità intesa come tecnica, dribbling, assist geniali, visione di gioco per concretizzare con una verticalizzazione improvvisa la manovra portata avanti da tutta la squadra. In rosa sono 3 i giocatori che rispecchiano queste caratteristiche: Bonaventura, Suso e Çalhanoğlu.