Il Milan ha delle fondamenta molto solide sulla quale porre le basi per il suo futuro. Citerei almeno quattro nomi: DONNARUMMA, ROMAGNOLI, LOCATELLI E SUSO. Questi sono il fulcro sulla quale migliorare e costruire il nuovo Milan. A guidare questo nuovo Milan che verrà mi auguro ci sia ancora Montella, nonostante non si placano le voci su Mancini. Suso si sta rivelando sempre Più leader di questo Milan. È un giocatore di carattere, che sta acquisendo sempre più sicurezza nei suoi mezzi ed è l'unico che tira in porta ed è quello che si rende più pericoloso. Quindi questo Milan ha delle basi solide. Siamo in una fase di transizione e di cambiamento epocale per via della cessione del Milan da Fininvest alla Cordata Cinese di Sino Europe Sports. Tuttavia il Milan non è stato lasciato senza nulla ma... CLICCATE QUI PER CONTINUARE A LEGGERE E COMMENTARE