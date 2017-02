ALLEGRI IN GIUGNO LASCIA LA JUVE ! BOOM !!!!

forse.

Riparte a gran voce la telenovela che ci ha a lungo accompagnato l'anno scorso; con "Allegri va al Chelsea" (mentre nello stesso momento uscivano anche i titoloni "Conte va al Chelsea"). Ogni singola conferenza stampa arrivava la domanda "ma Mister, il Chelsea l'ha contattata ? Che farà in futuro ?"; ogni volta risposte politically correct fino al rinnovo dopo la partita in Baviera, che ha mostrato quanto quelle voci fossero... *scusatemi, vado un attimo in bagno a piangere, che mi sono ricordato della partita di Monaco*.... fossero infondate.

Io un po' ci speravo che andasse al Chelsea eh... Mica mi sarei stracciato le vesti. E non è mancanza di riconoscenza; è che a me l'allenatore (non la persona, sia chiaro) non piaceva prima, non piace ora e non piacerà mai: sono buggato.

Quest'anno la Juventus ha giocato visivamente in maniera orribile fino a questo fantomatico CAMBIO DI MODULO, che è stato qualcosa come l'anno 0; adesso ai risultati (che c'erano anche prima; arrivavano quasi per inerzia, ma c'erano) si è aggiunto anche il piacere di guardare la propria squadra giocare senza rischiare di addormentarsi, e senza passare 90 minuti col patema di vedere un Palermo o un Udinese tenere in tutta tranquillità il pallino del gioco contro la Juve mentre questa vince con un solo gol di scarto (con tutto il rispetto per Palermo e Udinese e per i singoli gol di scarto, bistrattati da tutti). Ovviamente emergono così GLI ESPERTI, i quali immediatamente partono col "ECCO, VISTO ?! BASTAVA (questo bastava mi fa schiattare dalle risate ogni volta) SPOSTARE PJANIC INDIETRO, METTERE TIZIO LI', COSO LA', COSO ACCANTO A TIZIO ED ECCO CHE LA JUVE GIOCA BENE COME AVEVO DETTO IO GIA' A SETTEMBRE". Io non oso neanche immaginare quanti allenamenti abbia fatto Allegri sperimentando questa disposizione di questi giocatori.

Ora, come detto, è ripresa la telenovela. Quindi ovviamente spuntano ovunque nomi di allenatori candidati alla panchina della Juve (probabilmente, nel 99% dei casi, a loro stessa insaputa). E allora daje co Spalletti, Jardim, Simeone, tutti, tutti, tutti TRANNE SARRI; SARRI NO, DEVO SPECIFICARLO CHE SENNO' MI BECCO UNA DENUNCIA (si scherza Mister Sarri, so che sta leggendo, lei è un bravissimo allenatore). E quindi cominciano anche i processi (online) a questi allenatori e la frase che si ripete più spesso è "ma cosa ha vinto tizio ?".