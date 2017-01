Qualche giorno fa avevo voglia di tornare a scrivere un articolo e per il mio 'target' avevo scelto Allegri e il suo cambio di modulo (sì lo so, era un tantino scontato). Ora, visto quanto accaduto oggi, il mister entrerà lo stesso in queste poche righe, ma il pezzo non è su di lui.

Ho un paio di cose da dire sul 'signorino' Paulo Dybala e le elencherò in modo didascalico per renderle più immediate e leggibili.

1) Il mister fa la formazione e sceglie se tu giochi, se ti accomodi in panchina o se vieni sostituito. E tu lo devi accettare senza se e senza ma;

2) Quando vieni sostituito evita di fare gesti plateali. E se il mister ti porge la mano gliela stringi senza se e senza ma;