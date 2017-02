Partiamo da un presupposto, ovvero che se tutto quello che è successo da venerdì in merito al diverbio Allegri-Bonucci è reale, la società ed in particolare Allegri hanno fatto bene, anzi benissimo, a mandare Bonucci in tribuna per la partita di domani.

La mia considerazione però prende in esame un'alternativa un po' particolare. Nell'ultimo periodo nello spogliatoio Juventino ci sono stati un po' troppi galletti che hanno alzato la cresta.

Evra, nel momento in cui gli è stato fatto presente che il campo lo avrebbe solcato veramente poco, ha deciso di mettersi di traverso e chiedere la cessione... con modi gentili, sia ben chiaro, ma comunque, a mio avviso, in maniera poco rispettosa nei confronti di una squadra che lo ha accolto a braccia aperte e lo ha subito accumunato a persone che in quello spogliatoio hanno passato già parecchi anni.

Lichtsteiner, per una richiesta mal interpretata da Allegri, ha fatto un po' troppe questioni per un cambio.

Dybala, vistosi sostituire per l'ennesima volta nel finale di partita, ha scelto di non stringere la mano ad Allegri all'uscita dal campo.

Tutti atteggiamenti poco consoni a giocatori di grande livello che, al momento, sono comunque in lotta per tutti gli obiettivi prefissati ad inizio campionato... non si tratta quindi di giocatori innervositi dal fallimento.

E dopo tutti questi piccoli casi arriva Bonucci, uno dei "vecchi" e comunque uno dei giocatori più carismatici dello spogliatoio Juventino, che inveisce platealmente contro il mister, apparentemente per motivi futili. Strano. Molto strano.

I teorici del complotto parlano di spogliatoio spaccato, mister in partenza, Bonucci alla corte di Guardiola e intanto la società decide di punire il giocatore in maniera esemplare. "Multa e una partita in tribuna, per quanto importantissima".

Io, invece, faccio un paio di considerazioni. Bonucci nell'ultimo periodo non ha giocato in maniera esemplare ma non ha mai saltato un partita a causa degli infortuni di Chiellini e Barzagli, e della partenza di Benatia per la Coppa d'Africa. Nelle ultime due o tre giornate sembrava talmente stanco in campo da essere totalmente mancante nella parte di impostazione del gioco che di solito lo contraddistingue. Inoltre, la punizione comminatagli dall'allenatore (e dalla società), in questo momento, fa capire a tutta la squadra che non ha importanza da quanto si è in squadra quando si parla di rispetto verso il Mister e verso la società...