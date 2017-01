Il “miracolo” Milan è durato tre mesi e ha conosciuto il suo epilogo nel momento di massimo splendore, la vittoria in Supercoppa contro la Juventus.

Da metà dicembre i risultati in campionato non sono più positivi: complice anche un calendario non semplicissimo, abbiamo fatto 5 punti in 6 partite passando dalla terza posizione in classifica alla settima (virtualmente quinta, vincendo il recupero contro il Bologna).