Dopo il successo per 3 - 0 sul Barcellona i bianconeri devono tornare con la testa sul campionato per proteggere i punti di vantaggio sulle inseguitrici.

Ed è proprio alle inseguitrici in campionato che arriva la miglior lezione dalla netta vittoria sul Barcellona. Non è necessario decantare le qualità e la potenza economica dei catalani per dimostrare che sono i favoriti in tutti i "campi" di gioco. Si passerebbero ore a dire quanto sono forti i tre della MSN e di quanti soldi ha il Barcellona per comprare chi vuole a qualsiasi prezzo. E sarebbe noioso. E il risultato scontato, la Juventus non potrebbe competere.

In Italia invece tutto ciò non è affatto chiaro. Anzi. Impensabile e inconcepibile un 3 - 0 della Roma o del Napoli sulla Juve. Non si può battere così tanto la Juve che nella prossima partita affronterà il Pescara. Quel Pescara che tanto si scanserà come tutte le altre. È questa infatti la scusa con la quale le inseguitrici annullano la potenza tecnica dei bianconeri. Come se non ci fosse stato un dislivello tecnico ieri sera.

E poi il dislivello sui conti.. aah quanto pesa il fatturato​! Ripetutamente sempre più presidenti tendono a spostare la partita su questa riga del conto economico. Chi fattura di più, vince. Partiamo con il mitico ADL che il 14 ottobre scorso disse a proposito del fatturato Juve: " datemi 100 milioni in più e vinco anch'io". Poi c'è Pallotta che il 19 marzo disse quasi a giustificazione dei due secondi posti degli ultimi 4 anni "La Juventus però ha 360 milioni di fatturato..." Quasi a dire non chiedetemi di vincere perchè non si può.

Bene cari inseguitori (termine azzecatissimo) martedì ieri sera il dislivello di fatturato fra Juve e Barca era il massimo dell'attuale fase di Champions, ovvero un handicap di 275 milioni per la Juve (la Roma fattura 127 milioni in meno della Juve, meno della metà della differenza fra Juve e Barca). Un altro handicap di 151 milioni è dato dalla differenza del

