Dopo due anni Juventus e Monaco torneranno ad incontrarsi in Champions League: questa volta il doppio match contro i monegaschi varrà un biglietto per Cardiff, luogo della finale; la Vecchia Signora, dopo aver eliminato il Barcellona ai quarti di finale, dovrà rimettere in campo la stessa (se non superiore) intensità, decisione e rabbia agonistica se vorrà aver ragione su una squadra che solo sulla carta risultava la più abbordabile delle quattro rimaste.

Il match di due anni fa, valevole per i quarti di finale, era andato bene per la Juventus ma non senza difficoltà: la gara di andata, giocata in sostanziale equilibrio tra le parti, vide la Juventus vittoriosa grazie a un rigore segnato da Vidal; il ritorno si concluse con uno zero a zero in cui più volte il Monaco mise in difficoltà la Juventus che, non senza un po’ di fortuna (ingrediente fondamentale in Champions) riuscì ad agguantare la semifinale.