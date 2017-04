..fenomeno vero..predestinato..un mix di rapidità, freddezza sotto porta, tecnica, numeri di alta scuola, sfrontatezza..a 21 anni non è facile avere tutte queste doti..soprattutto se sei alto 1,86..questo è Patrick Schick..questo è quello che ha dimostrato di essere agli occhi degli "addetti ai lavori" venuti da ogni dove per spiarlo e prendere appunti sul suo talento cristallino. L'età è dalla sua parte..ha margini di miglioramento inimmaginabili..calcolando anche che, nel fin troppo esiguo minutaggio riservatogli da Giampaolo, ha già segnato 10 gol alla sua prima stagione in serie A. Naturalmente deve crescere. Ma la sua propensione ad essere una prima punta "atipica" , con tecnica raffinatissima che gli consente di svariare su tutto il fronte di attacco e creare superiorità ( e quindi pericoli) in qualsiasi posizione si trovi, lo rendono appetibile a qualsiasi squadra. Perchè non proprio alla Juve? Del resto quest'anno è mancato un ricambio là davanti. Una figura che permettesse di... CLICCA QUI PER CONTINUARE A LEGGERE E PER COMMENTARE