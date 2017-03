"The dark side of the moon", il lato oscuro della luna. Non sappiamo se a Paratici e Marotta piacciano o meno i Pink Floyd, autori di questo pezzo straordinario. Ciò che invece sappiamo è che questa squadra ha un suo lato oscuro, un suo anello debole. E diamo per scontato che lo sappiano pure i due dirigenti, più naturalmente Allegri.

Non si tratta di individualità non da Juve (l'uscita di Hernanes segna l'addio all'ultimo componente della rosa "non da Juve"). ll problema più grande, sottolineato soprattutto nell'ultimo mese ricco di impegni, è la quantità di cartucce che la Juventus può avere a disposizione.

E' vero, la rosa è lunga, è piena di grandi calciatori che spesso sono costretti alla tribuna (vedi Asamoah e Rugani contro il Porto) ma sono palesemente stati assemblati per un modulo che non è il 4-2-3-1. Infatti, ad inizio stagione le alternative erano sostanzialmente il 3-5-2 contiano e il 4-3-1-2 allegriano. E via quindi con i 5 difensori di livello da alternare nella retroguardia a 3; una flotta infinita di centrocampisti di quantità e qualità e i 4 attaccanti per i 2 posti disponibili: Pjaca dietro Dybala; Mandzukic dietro Higuain.