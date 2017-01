Non credo che il Milan parta spacciato mercoledì in Coppa Italia. I rossoneri sono meno forti, non sono in un buon momento, ma non penso che per loro debba già intonarsi il "De profundis". Occorrerà tornare alla concentrazione maniacale e masochistica del girone di andata ed essere pronti, se serve, a difendere l'eventuale sconfitta di misura (come gli "Uruguagi" in Brasile nel 1950, direbbe Gianni Brera, se fosse tra noi). Poi sappiamo tutti che la Juventus è più forte, per cui la sua vittoria sarebbe nell'ordine delle cose.

La partita dello Stadium di Torino rischia, tuttavia, di trasformarsi in una débacle per il Milan, un po' come lo fu la trasferta col Genoa di qualche settimana fa. Gli juventini hanno letteralmente razziato i biglietti messi in vendita, esaurendo i posti allo stadio. Da sempre considerano come un sanguinoso oltraggio personale qualsiasi sconfitta e i rossoneri in questa stagione gliene hanno inflitto due (la seconda ai rigori, è vero, ma c'era in palio il primo trofeo ufficiale). Tutto mi fa pensare che l'ambiente prepari o si aspetti una punizione esemplare per chi a suo tempo non s'è scansato. Del resto a Firenze si sono sentiti apostrofare come "teste di..." per aver semplicemente fatto il loro dovere: entrare in campo cercando di fare risultato. Il vero rischio per il Milan, insomma, non è tanto di perdere, quanto di... CLICCATE QUI PER CONTINUARE A LEGGERE E COMMENTARE