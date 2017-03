Quando sussiste una polemica, quando alcuni episodi sembrano essere unidirezionali, votati al vantaggio della stessa squadra, sempre e comunque, e, soprattutto quando De Magistris si riferisce con termini quali "vergognoso" all'ar itraggio, fomentando la parte malata e lanciapietre del tifo (presente in tutte le città d'Italia, purtroppo) ci vorrebbe un solo giornalista super-partes che abbia il fegato di stemperare gli animi smentendo le farneticazioni e le illazioni di un uomo che, per quanto possa essere capace nel suo ruolo, questa volta, da tifoso, l'ha proprio fatta fuori dal vaso (per usare un eufemismo). L'emerito primo cittadino della città dove splende sempre il sole (tranne quando non conviene giocare contro la Juve per impegni troppo ravvicinati) afferma: "contro la Juventus veniamo sempre penalizzati". Dunque, lungi da me fare il piagnucolone interista/napoletano/romanista di turno, avverto comunque una necessità: quella di mettere i puntini sulle "i", cercando di elencare, quelli che, secondo la mia memoria, sono gli elementi che maggiormente confutare questa tesi, in virtù del fatto che Agnelli, Nedved, Marotta e Paratici non si abbassano a fare il De Laurentis, il Giuntoli, il Pioli e il Totti della situazione. Non riporterò date, in quanto è mero esercizio mnemonico. E badate, ricordo questi eventi non per le campagne giornalistiche di biasimo contro gli arbitri in questione, allorquando hanno sbagliato contro la Juventus; ricordo queste cose in quanto... CLICCA QUI PER CONTINUARE A LEGGERE E PER COMMENTARE