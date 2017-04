L'arrivo di Ramón Rodríguez Verdejo, detto Monchi, rappresenta l'avvio del nuovo ed ennesimo "progetto" Roma. Da diversi anni la società capitolina parla di progetti che per ora non hanno portato trofei in bacheca. Il mattoncino Monchi porterà con se competenze e appeal tali da poter immaginare una Roma più solida e competitiva e che davvero possa pensare allo Scudetto non solo sotto gli ombrelloni estivi ma anche in Primavera.Primo nodo da sciogliere è l'allenatore. Non dovesse rimanere Spalletti, spazio a Sanpaoli o Emery, uomini di fiducia del nuovo Dirigente.Diamo per certa la cessione di Manolas: inutile trattenere un giocatore senza voglia e con la testa altrove. Allora nasce l'idea Murillo + soldi (es. 25 milioni più il colombiano).A centrocampo il colpo è quello di trattenere Radja Naingollan e riportare nella capitale Pellegrini.Da risolvere il problema portieri: personalmente trovo Skorupski un grandissimo giocatore sicuramente pronto a difendere i pali della squadra capitolina.Ipotizzando un 343, ciò che davvero manca è un grande esterno sinistro e, visto il poco utilizzo, non disdegnerei un ritorno in prestito con obbligo di riscatto di Digne.Finiamo in attacco, nonostante i 25 goal stagionali, resto sempre molto scettico circa Dzeko, ecco perchè sarebbe affascinante l'acquisto di... CLICCA QUI PER CONTINUARE A LEGGERE E COMMENTARE