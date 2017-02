Il napoli non è all'altezza del real e ciò che si poteva fare richiedeva tranquillità e cuore che di fatto son mancati. Al tifoso brucia ma è il verdetto del campo e credo nessuno, al di là della ragionevole delusione, abbia avuto l'istinto di criticare la squadra e di distribuire colpe ai singoli. Ovviamente parlo del tifoso e non del Presidente che nel momento meno opportuno ha pensato di dispensare veleni ed inquietudini quanti nessun tifoso avrebbe pensato di fare. Ma la logica è quella: Dela non è mai stato un tifoso anzi disprezza la vile plebaglia e non gli interessa coltivare un clima di serenità nella squadra. Pensa ad uno stadio da VIP per pochi intimi offendendo di fatto la passione che viene letta come volgare e di basso profilo e non si cura di caricare l'ambiente anzi lo avvilisce esponendolo al rischio della crisi di fiducia.

Sinceramente, pur avendo da sempre avversato questo individuo, non capisco come si possa a caldo fare considerazioni così scellerate, insinuando sfiducia in allenatore e giocatori.