La macchina da guerra preparata da Marotta e Paratici e le cui chiavi sono state consegnate, per il terzo anno consecutivo, nelle mani di Mister Massimiliano Allegri, stenta ad affermarsi in campionato in maniera netta.

Nonostante le avversarie si siano rinforzate rispetto agli anni passati, quello che sconcerta delle prestazioni negative della Juve degli ultimi tempi è che le partite sono state perse (o vinte per un soffio, come in Coppa Italia) contro squadre nettamente inferiori sulla carta, e non contro le dirette concorrenti al titolo, ossia Napoli e Roma. Le uniche due, queste ultime, che a detta dei più potrebbero insidiare il primato dei bianconeri, nonostante il divario tecnico tra gli organici rimanga ancora netto.

Inutile girarci intorno, quando si subisce, senza colpo ferire, il gioco di squadre come Milan, Fiorentina e Atalanta, c’è oggettivamente qualcosa che non va. Ancor più se si consdira che ci troviamo a metà gennaio e l' alibi della preparazione deficitaria, paventato dai nostri durante le scialbe prestazioni di inizio stagione, non sta più in piedi.