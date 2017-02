Che strana la vita! L'arbitro manda via due dei tuoi giocatori e ti raccomandi l'anima all'Onnipotente: ormai consideri il pareggio come un eventuale gran risultato. Ti crei uno stato di catatonia artificiale, rinunciando a partecipare emotivamente al match per non soffrire quando accadrà ciò che ormai consideri inevitabile. Agli sgoccioli della partita ti dici che... sì stai per portare a casa il punto, ma che alla fine ci sarà la fregatura. Troppo bello non perdere per essere vero. E invece.. invece i giocatori felsinei, ormai convinti che il pareggio sia il minimo denominatore di un match già in pugno, vanno in 3 su Deulofeu dimenticando Pasalic. Diabolico lo spagnolo nel catalizzare gli avversari su di se e un autentico falco il croato sull'intuizione del compagno.

Il Milan deve fare un monumento al fiscale Doveri, che lo lascia in 9 costringendolo a fare quadrato intorno a Donnarumma. Senza volerlo l'arbitro salva i rossoneri da loro stessi, impedendo che attacchino a vuoto per tutta la partita e si facciano fare fessi nel finale. Li costringe invece a trincerarsi aspettando a sua volta il momento di gabbare gli avversari.