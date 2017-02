..chi vive nella Capitale in questi giorni si rende conto dell'atmosfera elettrizzante che c'è intorno alla Roma..sono infatti ore decisive per l'approvazione del progetto del "nuovo colosseo", lo stadio che verrà costruito nella zona di Tor di Valle. Si sono esposti tutti: personaggi dello spettacolo, calciatori, addirittura Spalletti è intervenuto in conferenza stampa a dire :"Famo sto stadio!"..dopo la rinuncia della città di Roma alle Olimpiadi, era normale che si forzasse la mano per ottenere altro. Nelle stanze alte dei palazzi di Roma ci sono continue spaccature, minacce di portare la situazione in tribunale, approvazioni e rinunce continue. Nonostante tutto si va avanti. Vivendo la quotidianità della capitale, rimango stupito dalla voglia che ha questa giunta di attivarsi per determinate questioni, tralasciandone altre molto più importanti per Roma e per i romani. Evidentemente Spalletti e compagnia bella hanno dei mezzi dintrasporto che viaggiano a mezzo metro da terra..non si spiega altrimenti la mancanza di importanza data a uno dei problemi fondamentali della capitale: le buche sull' asfalto. Incidenti, gomme spaccate, macchine sfasciate.. ottima pubblicità della Capitale d' Italia nel mondo direi..Ma noi #famolostadio..Periferie lasciate sole, in balia di sè stesse piuttosto che a piccoli teppisti locali..strade senza lampioni..incroci distrutti..Ma noi #famolostadio..Mancano i fondi per pagare le autorità che ci dovrebbero proteggere..i servizi pubblici sono vergognosi..la sanità indegna con tempi di attesa biblici solo per farsi un comune esame..Ma noi #famolostadio..Da decenni ormai chi ha un minimo di potere non fa altro che usufruirne per... CLICCA QUI PER CONTINUARE A LEGGERE E PER COMMENTARE