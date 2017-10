Da VivoPerLei,

Oozora scrive:

Inutile negarlo, questo inizio di campionato ha diviso e non poco i tifosi nerazzurri, divisi tra un pessimismo che ha ragioni storiche ben precise e un insolito ottimismo. Chi ha ragione e chi ha torto? Ma soprattutto, c'è chi ha torto e chi ha ragione?, lo fa per una ragione molto semplice, ovvero che il gioco latita e subiamo troppo gli avversari. Gli scorsi anni era palese che il problema di questa Inter risiedeva nel centrocampo, troppo poco tecnico, troppo poco grintoso, troppo poco di qualità. E lo svantaggio che questo comportava era di avere un minore numero di occasioni, e un gioco eccessivamente spezzettato, perfino superare il centrocampo era un'impresa ardua a dir poco. Il fatto che il Benevento sia riuscito a segnare contro di noi, il pareggio col Bologna e la gara sofferta contro la Spal testimoniano che la testa è ancora quella dell'anno scorso, che la psiche dei giocatori non è cambiata affatto: sinchè le cose vanno bene allora tutto va bene, al primo gol subito si va in bambola e si inzia a sbagliare di tutto. E se neppure Spalletti è riuscito a porvi rimedio, allora la cosa è davvero grave., dove l'Inter riusciva a vincere senza avere chissà che gioco spumeggiante, ed al primo momento di crisi è affondata senza riuscire a riemergere. Insomma, continuando a scendere in campo come sta scendendo ultimamente, questa Inter farà la stessa fine, e addio quarto posto.