L'Inter cerca Di Maria, Douglas Costa e Bernardeschi. Qualcuno in rosa sarà costretto a cercarsi un'altra sistemazione e tutti gli indizi portano a Ivan Perisic. L'ala croata è stata accostata fortemente allo United in questa sessione di mercato ma una serie di circoasanze hanno impedito che il trasferimento si finalizzasse.Perisic è un giocatore molto importante nel sistema di gioco nerazzurro. Sa fare bene entrambe le fasi e soprattutto in quella offensiva risulta determinante per la manovra nerazzurra. L'ultima stagione è stata importante per l'ala croata sia sotto il punto di vista realizzativo (11 gol) che sotto il profilo degli assist e le sue prestazioni non sono passate inosservate agli occhi attenti degli osservatori dei top club europei.