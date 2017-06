“Non bisogna dormire sugli allori per lungo tempo: le foglie si seccano e si riposa male su di un letto di foglie secche e dure”, se Massimo Moratti avesse letto questo antico proverbio cinese, molto probabilmente l’Inter post Triplete sarebbe riuscita a mantenersi al top in Italia e in Europa; tuttavia, un’esagerata riconoscenza verso i propri giocatori e una cattiva pianificazione hanno portato ad un intenso ridimensionamento degli obiettivi della squadra nerazzurra.Al giorno d’oggi invece, conclusasi senza troppi rimpianti l’era dell’indonesiano Thohir, i tifosi interisti sono convinti di poter tornare presto a vincere: il magnate Zhang Jindong, infatti, ha promesso di riportare il club ai fasti di un tempo.Qual è la reale potenza economica dell’impero Suning? CLICCA QUI PER CONTINUARE A LEGGERE E PER COMMENTARE