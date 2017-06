Stangaele

C'era una volta un bambino che faceva il portiere nella Primavera del Milan; aveva solo 16 anni, ma era alto ben 2 Giovinchi, ed era molto buono; noi lo chiameremoDonnarumma.Egli aveva come procuratore Mino Raiola, l'amatissimo procuratore italo-olandese.Ho avuto modo di osservare il ragazzo in una sola partita su Sportitalia, per circa 3 minuti. In quei 3 minuti quel portiere ha effettuato una presa non indifferente, prendendo però in piena faccia con il ginocchio l'attaccante della squadra avversaria (mi pare fosse il Pescara). Il 'poraccio' è stato rialzato sanguinante e si è rivolto al bambinone in porta dicendogli qualcosa tipo "mi scusi messere, ma ritengo la sua entrata oltremodo pericolosa" (mi pare, non sono bravissimo a leggere il labiale).Tuttavia quel bambinone divenne ben presto il famoso Gigio Prodigio, e addirittura ESORDI' IN PRIMA SQUADRA soprattutto a causa dell'esasperazione di Sinisa Mihajlovic (l'allora tecnico del Milan) alle prese con un Diego Lopez che faceva errori determinanti in ogni partita e un Abbiati già prossimo alla pensione e intento ad osservare i lavori nei cantieri di Milano.Con questa concorrenza spietata non fatica a imporsi come titolare nel Milan, risultando spesso il migliore in campo per i rossoneri, a volte SALVANDO letteralmente il Diavolo da possibili sconfitte indecorose, come contro il Frosinone al Matusa (me la ricordo solo perché ha segnato Abate; è un evento).Nonostante il non-raggiungimento dell'Europa, la nota lieta del Milan e dei milanisti è proprio lui: Gigio Prodigio. "Fenomeno"; "portiere che tutti ci invidiano"; "se Pogba vale 120 milioni, allora Donnarumma vale..."; "Buffon a quell'età non faceva quello che fa lui"; "è già il miglior portiere al mondo".Diciamoci la verità: quante volte avete letto questi commenti?