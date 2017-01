Quest'anno Spalletti ha molto meriti , a parte di aver dimostrato di essere un serio professionista ed un ingegnoso stratega , si vede che e' maturato molto , e' riuscito a effettuare dei piccoli ma importanti miracoli , valorizzare giocatori considerati scarsi come Emerson e Juan Jesus , scoprire un talento enorme come lo sconosciuto Fazio e rendere cedibile Manolas , puzecchiare e mortificare Dzeko fino a farlo arrabbiare ed esplodere , rinunciare ad un giocatore definito universale ed insostituibile come Florenzi e non far pesare la sua assenza , tappare la bocca definitivamente alla ''piazza'' giallorossa e terminare con il tormentone Totti , facendolo sentire importante ma dandogli solo lo spazio che ormai merita e puo' gestire . Spalletti e' molto inteligente ed astuto , bravo e capace , anche se la societa' non comprera nessun nuovo giocatore a gennaio , lui sara' capace di fare un sorriso e ricavare il massimo dalla rosa attuale a disposizione , che e' la piu' corta di tutta la serie A , giocano solo e sempre gli stessi 15 giocatori , perche senza dubbio Lobont , Allison , Rui Mario, Florenzi , Vermaelen , Gerson e Totti , non sono rilevanti ne necessari in questo momento. Spalletti merita il rinnovo e... CLICCA QUI PER CONTINUARE A LEGGERE E PER COMMENTARE